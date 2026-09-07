La Plaza Mayor se rinde a Julieta Venegas en la primera gran noche de conciertos

Julieta Venegas ya está sobre el escenario de la Plaza Mayor de Salamanca. La artista mexicana protagoniza desde las 23:00 horas uno de los grandes conciertos de estas fiestas ante una plaza completamente llena y con un público que recibe con entusiasmo a una de las voces más reconocibles de la música latinoamericana.

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La velada ha arrancado con sabor salmantino gracias a Nereida Sanchón, que se ha subido al escenario de la Plaza Mayor para inaugurar la noche de conciertos. Después, los fuegos artificiales junto al Puente Romano marcan el paso de una parte de la noche a otra y dejan a la ciudad pendiente de lo que sucede en la Plaza Mayor.

Pasadas las 23:00 horas, ha llegado el momento de Julieta Venegas. La artista mexicana ha aparecido ante una plaza abarrotada, donde el público la ha recibido entre aplausos. Acompañada por su acordeón, Venegas ha comenzado su actuación con la naturalidad que ha caracterizado buena parte de su carrera.

Venegas, con más de dos décadas de carrera, mantiene intacta la capacidad para conectar con el público. Su particular mezcla de pop, sonidos latinoamericanos y una forma muy personal de interpretar sus canciones la ha convertido en una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional.