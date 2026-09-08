Vecinos de Pizarrales reclaman el mantenimiento de la Plazuela José Paz Maroto

Los vecinos del barrio de Pizarrales hacen llegar a Salamanca24horas su malestar por el estado en el que se encuentra la Plazuela José Paz Maroto.

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Según explican, el césped y las malas hierbas llevan meses sin ser cortados, provocando que la vegetación haya crecido considerablemente y llegue incluso a invadir los bordes de las aceras.

Ante esta situación, los residentes reclaman una actuación para limpiar y segar la zona, así como un mantenimiento más frecuente que permita evitar que vuelva a presentar este aspecto.

Los vecinos aseguran que el estado actual refleja, a su juicio, una falta de mantenimiento de este espacio y solicitan que se intervenga para recuperar la zona y mejorar su estado.