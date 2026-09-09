Una ‘Vuelta al Cole’ del sector educativo que ‘amenaza’ con movilizaciones ante las asignaturas pendientes con el profesorado

El sector educativo lleva desde hace años solicitando tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de España una serie de mejoras en las condiciones del profesorado que repercutiría de manera directa en la calidad de la educación de los alumnos y alumnas de la comunidad.

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Eso sí, cabe destacar que algunas medidas que afectaban directamente a los ciudadanos se han ido concretando de manera efectiva, entre ellas la ayuda de 60 millones de euros de cara a garantizar de manera gratuita la educación en las Escuelas Infantiles, una subvención que ayuda notablemente a las familias.

Entre las reivindicaciones conseguidas se encuentran la reducción de ratios y las jornadas lectivas, donde a pesar de haber un Anteproyecto redactado, aún faltaría la tramitación parlamentaria al completo. A pesar de ello, las fuerzas sindicales todavía persiguen otros objetivos, entre ellos reducir las interinidades en el sector educativo, garantizando así una plaza para miles de personas.

Según los cálculos realizados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, son 7.834 las vacantes docentes de interinidad en Castilla y León, alertando de una cifra récord tanto en la región como en Salamanca, siendo la serie más elevada de manera histórica desde el curso 2011-2012, es decir, 15 años en los que no se ha puesto una solución factible.

En el conjunto de la región, la cifra se ha elevado en 275 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad más, por lo que en total serían 4.860 en jornada completa y 2.974 en jornada parcial, es decir, siendo cuatro de cada diez interinos vacantes parciales, duplicándose el número desde la 2011-2012.

Salamanca es de las provincias en las que más vacantes interinas están cubiertas, con un total de 780, siendo la sexta provincia de Castilla y León, después de Burgos, con 1.335 vacantes; León, con 1.313; y Valladolid, con 1.210, que concentran casi el 50 por ciento de las adjudicaciones. Después de esto son Ávila, con 735 y Palencia con 467, tras Salamanca serían las provincias de Segovia, Soria y Zamora con 744, 620 y 620, respectivamente. Asimismo, a esto han añadido que no se han incluido las sustituciones que se producirán de cara al curso 2026-2027.

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Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han destacado que este “será el primer curso completo con adjudicaciones informatizadas de sustituciones durante todo el periodo escolar, una mejora derivada del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 suscrito por CSIF y el resto de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación”.

Objetivos pendientes: equiparación salarial, reducción de horarios para mayores de 55 años o enfermera escolar Una de las primeras propuestas es la equiparación retributiva con otras comunidades autónomas, donde en algunos casos la diferencia es de 600 euros al mes, lo que ha causado gran indignación entre los docentes al considerar que por el mismo trabajo, la diferencia es abismal.

Como indican desde CSIF, “la excelencia educativa de Castilla y León no puede seguir conviviendo con una brecha salarial respecto a los territorios que mejor retribuyen a su profesorado”, donde a pesar de las mejoras de los últimos años, consideran que son insuficientes al no eliminar la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional.

La atención a la diversidad es otra de las asignaturas pendientes, donde también consideran que hay que dotar de medios a los centros públicos de cara a atender todo tipo de necesidades.

Por otro lado, también han exigido reducir de manera efectiva la burocracia docente, además de incrementar la dotación de personal de administración y servicios en los centros para que el profesorado pueda centrarse en sus funciones educativas, avanzando en la mejora de los permisos y licencias.

Los cambios también pasan por reducir la temporalidad por debajo del 8 por ciento, haciendo hincapié en que el actual modelo no está funcionando, además de “no responder adecuadamente a las necesidades reales del sistema educativo”.

Uno de los puntos más importantes a tratar fue el de mejorar las instalaciones, donde otros sindicatos educativos, como STECYL, pedían condiciones adecuadas ante el calor en las aulas, ya fuera para la realización de las oposiciones o incluso en el mes de junio, siendo las olas de calor cada vez más tempranas y pudiendo llegar antes de que finalice el curso.

En estas mismas quejas, indicaron que “se debe abordar la prevención de riesgos por altas temperaturas y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Este plan incluiría medidas como la instalación de sistemas de climatización eficientes, la creación de patios frescos con sombra y la flexibilidad en los horarios durante los días de calor extremo como los que estamos viviendo”.

Por otro lado y por parte de Comisiones Obreras en Salamanca, ya han avisado de que si la Consejería de Educación no negocia con los sindicatos “este curso estará marcado por las movilizaciones en la provincia”. Además, han añadido que “arrancamos un nuevo curso escolar sumidos en el agotamiento de las plantillas y con la frustración de tener que comenzar bajo las condiciones mínimas e insuficientes que ha pretendido imponer la Junta de Castilla y León. Es una miseria que el profesorado de nuestra provincia tenga que afrontar las aulas un año más sin el respaldo ni los recursos que exige la educación pública”.

Entre las causas del descontento, según expone la fuerza sindical, están que “la Administración pretende zanjar las reivindicaciones con medidas que rozan la burla: un complemento de tan solo 15 euros para las tutorías y la reducción de una sola hora lectiva para el personal a partir de los 59 años”.

Por parte de SATSE también existen reivindicaciones, entre ellas la enfermera escolar, una figura que llevan buscando desde hace años y que aún no se ha materializado de manera efectiva, a pesar de las innumerables reuniones y negociaciones.

El Sindicato de Enfermería, además, ha expuesto que “no hay ni rastro de la implantación de la figura de la enfermera escolar, se renuevan libros, estuches y mochilas, pero la Administración sigue sin ver la importancia de contar con profesionales de Enfermería en los centros educativos a pesar de que todos los estudios registran un incremento de las enfermedades crónicas y de temas relacionados con la salud mental”.

Por otro lado, también han hecho hincapié en que “este profesional puede ser la voz de alarma ante problemas y situaciones que requieren de una atención conjunta y coordinada de la comunidad educativa y otros recursos sanitarios y sociales”.

La guinda del pastel: el Estatuto Docente Una de las grandes deudas en las que se ha hecho hincapié ha sido en la creación de un Estatuto Docente, una reivindicación que lleva al sindicato a manifestarse el próximo 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.