Morante de la Puebla cierra la feria de Salamanca con dos jóvenes salmantinos, Ismael Martín y Julio Norte

Morante de la Puebla, el torero de moda, el ídolo de la juventud, vuelve a Salamanca. Lo hace porque en todas las ferias es el torero más necesario, ya lo dijo él cuando explicó los motivos de su regreso a los ruedos seis meses después de lo que parecía una despedida definitiva.

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Vuelve a La Glorieta después de tres meses cuando hizo el paseíllo en la segunda corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún, donde paseó una oreja ante el toro ‘Cupletero’ de Garcigrande que también destacó entre los astados lidiados.

En esta ocasión, el maestro de La Puebla ha querido compartir cartel con dos jóvenes promesas salmantinas: Ismael Martín, el matador que suma más trofeos en una misma tarde en las últimas dos ferias, y Julio Norte, que se presenta por primera vez como matador de toros en esta plaza con apenas un mes de alternativa.

Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez es la ganadería elegida para la terna de este domingo que cierra la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026.

En palabras de Jorge Matilla, la corrida “está bien hecha, es bonita, con seriedad y buenas hechuras”. Afirma que los astados reseñados son “de la categoría de Salamanca y de los toreros que vienen”, por lo que las expectativas desde la Casa Matilla son positivas, con ilusión, pero también con la intranquilidad y la presión de estar anunciado con el maestro de Sevilla.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas, y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, que también publicará la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

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