Salamanca destina 7,8 millones anuales a renovar el Servicio de Ayuda a Domicilio para hacer frente al aumento de la dependencia

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca abordará en su sesión del próximo martes la propuesta de aprobación del expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Esta iniciativa busca dar una respuesta firme al incremento de personas usuarias que experimentan los servicios de atención a la dependencia en la ciudad. El contrato cuenta con un presupuesto anual de 7,8 millones de euros para un periodo inicial de dos años, el cual podrá prorrogarse hasta un máximo de dos años adicionales.

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Esta prestación forma parte del conjunto de recursos municipales destinados a la dependencia, que también incluyen la Comida a Domicilio, la Teleasistencia y el Equipo de Promoción de la Autonomía Personal (EPAP). Su propósito fundamental es promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos que presentan dificultades para desempeñar las actividades básicas de su día a día, facilitando que puedan permanecer en su entorno habitual de convivencia.

El servicio municipal interviene mediante apoyos de carácter personal, socioeducativo, doméstico y social para prevenir el deterioro individual y favorecer las relaciones familiares. Todo ello se desarrolla bajo un marco de igualdad de oportunidades que busca garantizar un trato digno y fomentar la incorporación activa de los usuarios en la comunidad durante el tiempo que deseen y sea posible.