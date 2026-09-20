Tormes+ estrena ‘Tormes + 65’, un programa gratuito para impulsar la autonomía digital de los mayores

El Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+ ha puesto en marcha ‘Tormes + 65’, un nuevo programa formativo diseñado específicamente para personas mayores de 65 años. El objetivo principal de esta iniciativa es acompañar a este sector de la población en el manejo cotidiano del teléfono móvil y las herramientas digitales, reforzando su confianza e independencia para que puedan desenvolverse sin depender de terceros.

Publicidad Publicidad

El ciclo formativo arrancará el próximo 6 de octubre con el curso "Aprende a manejar tu móvil: accesibilidad, comunicación y seguridad", que se impartirá de 9:30 a 13:30 horas. Durante esta primera sesión práctica de cuatro horas se abordarán aspectos tan útiles como el ajuste del tamaño de letra, el brillo y el volumen, el uso de WhatsApp para enviar notas de voz y compartir la ubicación, la identificación de llamadas sospechosas para evitar engaños, y el aprovechamiento de la cámara para leer códigos QR y consultar información municipal.

El programa continuará el 3 de noviembre con el taller "Conecta con tu ciudad: salud, autobús y trámites desde el móvil", centrado en la gestión de citas médicas a través de Sacyl Conecta, la consulta del transporte urbano y la realización de gestiones con el Ayuntamiento. Finalmente, el ciclo se cerrará el 1 de diciembre con la sesión "Domina tus trámites digitales: identidad, seguridad e inteligencia artificial", dedicada a la Sede Electrónica, la prevención de fraudes avanzados y el cuidado del dispositivo.