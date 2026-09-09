El Ayuntamiento de Alba de Tormes da por finalizado el programa de empleo JOVEL para la conservación de espacios naturales.

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El programa concluye con la contratación de tres peones de jardinería desempleados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la realización de labores de conservación y adecuación medioambiental.

Entre los trabajos destacados dentro de las actuaciones del programa se encuentran: la mejora de zonas naturales urbanas de titularidad municipal, principalmente en el entorno del río Tormes y de la Dehesa; la retirada de restos vegetales caídos por temporales en la senda del Camino de las Aceñas, tareas de poda, limpieza y desbroces en el parque y área recreativa de la Dehesa, así como el mantenimiento del parque del Espolón, el entorno de la laguna y la ribera de la calle Alcázar, donde se ha llevado a cabo la eliminación de especies invasoras como el ailanto.

Área Recreativa Las Playas en Alba de Tormes | Ayuntamiento de Alba de Tormes

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez declara que "el programa JOVEL supone una oportunidad fundamental para fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes a través del empleo verde, ofreciéndoles formación y práctica profesional al tiempo que cuidamos el entorno natural del municipio".

Por su parte, Manuel Juanes, concejal de Medio Ambiente subraya que "las intervenciones desarrolladas son prioritarias para garantizar la seguridad de los vecinos en las zonas recreativas y de paseo, asegurar la conservación de la biodiversidad autóctona y mantener en óptimas condiciones nuestros espacios naturales urbanos".