7.000 euros para la adecuación del Parque de El Espolón en Alba de Tormes

Alba de Tormes ha iniciado las obras para mejorar el Parque de El Espolón. El presupuesto total ha sido de 6.955,71 euros. Está financiada a través del Fondo de Cohesión Territorial 2026 de la Junta de Castilla y León, que aporta 5.216,78 euros, mientras que el Ayuntamiento de Alba de Tormes asume los 1.738,93 euros restantes.

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Entre las intervenciones previstas destaca la reparación del pavimento de caucho, actualmente degradado por el uso, así como la colocación de 137 metros cuadrados de césped artificial. Además, se renovarán diversos elementos de juego deteriorados, sustituyendo el tablero de subida a la estructura existente por uno equipado con presa de rocódromo y renovando el asiento de muelle.

​El Ayuntamiento ha diseñado un régimen de acceso especial para no privar por completo a los vecinos de este punto emblemático. El recinto permanecerá abierto al público únicamente durante el horario en el que los operarios estén realizando los trabajos.