Terradillos celebra del 12 al 16 de agosto las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción .

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La programación dará comienzo el miércoles con los juegos tradicionales, seguido de una búsqueda del tesoro nocturna.

El jueves habrá hinchables acuáticos, concurso de empanadas, una marcha solidaria, una cucaña, así como el pregón de fiestas que será emitido por Ana Isabel Barbero Andrés.

El chupinazo de las fiestas será el viernes 14 de agosto, junto con una parrillada para cenar y la orquesta que pondrá el toque musical y que tendrá lugar también en la plaza del ayuntamiento.

La misa será el 15 de agosto seguido de la procesión de Nuestra Señora de la Asunción acompañada con tamborilero y bailes charros. Para ese día hay también una Color Fest junto con la fiesta de la espuma en el frontón municipal.

El domingo, como cierre de fiestas, hay una paellada junto con pasacalles acuáticos, merienda para los jubilados del pueblo y un tardeo con flamenco.

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Programa De Fiestas De Terradillos