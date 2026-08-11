El mercado medieval y la Feria Agroalimentaria volverán a Alba de Tormes

La localidad salmantina de Alba de Tormes acogerá los próximos días 22 y 23 de agosto una nueva edición de su emblemático Mercado Medieval y de la Feria Agroalimentaria ALVA. Al igual que en la edición anterior, esta cita festiva y cultural coincide en el calendario con el inicio de las tradicionales fiestas de la Transverberación de Santa Teresa.

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Para la alcaldesa de la localidad, Concepción Miguélez, esta iniciativa "se encuentra ya plenamente consolidada en nuestro municipio. El Castillo de los Duques de Alba acogerá un espacio donde no faltará el teatro de calle, espectáculo de cetrería, juegos infantiles, talleres dirigidos a niños y adultos y degustación de la tradicional chanfaina, plato típico albense. Animamos a todos los vecinos y visitantes a acercarse y disfrutar de estos días tan especiales."

Durante todo el fin de semana, en horario de 11:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 22:00 h., vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda pensada para todos los públicos.