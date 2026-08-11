La Seguridad Social subasta un local de más de 1.400 metros cuadrados en pleno centro de Salamanca

La Seguridad Social ha sacado a subasta pública este martes un enorme inmueble de su propiedad situado en pleno centro de Salamanca. Cuenta con una superficie conjunta de más de 1.400 metros cuadrados, cuenta con tres fincas, y tiene un precio de salida de 1.646.166 euros.

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Se trata de un inmueble situado en la calle Gran Vía, número 38, con la calle Correhuela, número 22, y está formado por tres fincas unidas físicamente. Una de ellas dispone de 729 metros cuadrados, otra 322 y la tercera de 383 metros cuadrados, juntas suman 1.434 metros cuadrados.

Según la información catastral, el inmueble se distribuye entre una planta primera y una entreplanta de distintos edificios situados en el entorno de las calles Gran Vía, Correhuela y Portales de Camiñas, teniendo dos de ellas cargas y servidumbres registrales, mientras que una tercera figura sin cargas.

Según la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes quieran participar en la subasta deberán constituir una garantía del 5 por ciento del tipo mínimo de licitación, lo que supone un total de 82.308,30 euros.

La subasta se celebrará el 5 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en la Sala de Subastas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Salamanca, situada en el Paseo de Canalejas.

Los interesados que quieran presentar ofertas escritas en sobre cerrado tendrán de plazo hasta las 14:00 horas del 24 de septiembre. Las propuestas deberán presentarse en el Registro General de la Dirección Provincial o a través de cualquiera de los registros previstos en la normativa administrativa.

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