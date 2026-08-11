El Ayuntamiento renovará las tuberías de trece calles del barrio Blanco

El Ayuntamiento de Salamanca renovará las tuberías de estas trece calles del barrio Blanco: San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio.

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Estos trabajos se están llevando a cabo para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

En total, en el barrio Blanco se han renovado 1.155 metros de tuberías, con una inversión total en torno a 420.000 euros, cofinanciada en un 80% por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería de Presidencia.

En todas las calles donde se renueven las tuberías se incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe.

Antes de que se acabe el año se renovarán las tuberías de otras 21 calles de los barrios de Puente

Ladrillo, Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

La renovación de tuberías ejecutada y comprometida durante el actual mandato supera los 20 kilómetros de longitud en 110 calles.

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