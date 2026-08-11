El Ayuntamiento renovará las tuberías de trece calles del barrio Blanco

El Ayuntamiento de Salamanca renovará las tuberías de estas trece calles del barrio Blanco: San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio.
Estos trabajos se están llevando a cabo para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.
En total, en el barrio Blanco se han renovado 1.155 metros de tuberías, con una inversión total en torno a 420.000 euros, cofinanciada en un 80% por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería de Presidencia.
En todas las calles donde se renueven las tuberías se incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe.
Antes de que se acabe el año se renovarán las tuberías de otras 21 calles de los barrios de Puente
Ladrillo, Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.
La renovación de tuberías ejecutada y comprometida durante el actual mandato supera los 20 kilómetros de longitud en 110 calles.
Fuentes municipales señalan que "desde la puesta en marcha del GAP en 2017, el ahorro neto total es superior a 20,5 millones de metros cúbicos, una cantidad que equivale al consumo de agua de toda la ciudad de Salamanca durante trece meses".