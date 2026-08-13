Alba de Tormes comienza los trabajos para la elaboración del estudio geotécnico del talud-muro del aparcamiento de la Basílica de Santa Teresa

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha comenzado los trabajos para la elaboración del estudio geotécnico del talud-muro del aparcamiento de la Basílica de Santa Teresa, en la calle Alcázar.

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La actuación enmarcada en el Plan de Apoyo Municipal 2026 de la Diputación cuenta con un presupuesto de 7.120,85 euros, que permiten dar continuidad a las medidas preventivas que se iniciaron en el mes de febrero.

Por entonces se acometieron trabajos urgentes de drenaje para solucionar los problemas en la estructura derivados de la acumulación de agua por las intensas lluvias que habían originado movimientos en el hormigón y provocado la aparición de grietas.

La alcaldesa, Concepción Miguélez expresa que se trata de "una actuación clave por la seguridad de todos, para conocer en detalle las actuaciones necesarias y garantizar plenamente la seguridad del parking y la estabilidad del entorno".

Miguélez ha pedido la comprensión de los vecinos por las restricciones de aparcamiento y los cambios en los itinerarios peatonales: "Pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias e inconvenientes que estas medidas e intervenciones están ocasionando, pero recordamos que cada paso que se da es por la propia seguridad de los usuarios y residentes".