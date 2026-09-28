Francisco Franco se queda sin la Medalla de Oro de la Ciudad de Béjar

El pleno del Ayuntamiento de Béjar ha retirado la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco, concedida en el año 1949. Una moción presentada por el grupo municipal socialista que ha contado con el apoyo de las concejalas no adscritas y el voto en contra del PP y Vox ha permitido quitar al dictador la distinción. Un asunto que ha levantado algún aplauso entre el público que se daba cita en el salón de plenos.

El concejal del PSOE, José Luis Rodríguez Celador, ha sido el encargado de defender la moción asegurando que, además de cumplir la Ley de Memoria Histórica, el planteamiento de la moción surgió durante la última reunión de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana cuando el representante de CCOO expuso que les parecía “una vergüenza que en pleno año 2026 tengamos pendiente retirar una medalla de oro a Francisco Franco” e hizo alusión a la persecución que sufrieron los sindicatos durante la dictadura. La moción ha contado con el apoyo de las dos ediles no adscritas. Araceli Dorado ha aprovechado para reiterar la petición a la Junta para que el albergue de Llano Alto tenga el nombre de Valentín Garrido Muñoz que fue ejecutado en 1937. Por su parte, Olga García ha asegurado que “retirar una medalla no es borrar la historia, la historia seguirá estando en los archivos, no desaparece, desaparece el homenaje”.