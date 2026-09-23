El telesilla de la Covatilla sí abrirá la próxima temporada de esquí en Béjar

La estación de esquí La Covatilla pisa el acelerador para tenerlo todo a punto para la próxima temporada de esquí esperando que tenga las mismas condiciones de nieve que la anterior ya que, por fin, tras dos años sin poder subir a las pistas de cota alta, esta se podrá utilizar el telesilla.

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En estos momentos, la estación está llevando a cabo los trabajos de revisión del V7 que permitirán que se pueda utilizar el telesilla y por tanto acceder a las pistas de cota alta. Su puesta en marcha pondrá fin a dos años de problemas porque las instalaciones no pasaron la revisión pertinente por la falta de previsión del entonces equipo de Gobierno, y que se mantuvo el año pasado por las condiciones en las que quedó La Covatilla con el cambio de Gobierno y la falta de tiempo para tramitar la revisión.

Finalmente, tras dos años de espera, los aficionados al esquí podrán subir a las pistas de cota alta y, por tanto, la estación podrá abrir al cien por cien, ya que estas dos temporadas solo se han podido utilizar las pistas de debutantes y las zonas de cota baja.

Desde la estación han asegurado que será el próximo mes cuando se realice la prueba de carga del telesilla, necesaria para tener todos los papeles aprobados y que pueda utilizarse.