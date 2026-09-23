Salamanca da la bienvenida al otoño con una temperatura máxima que alcanzará los 33 grados

Salamanca capital da la bienvenida al otoño este miércoles 23 de septiembre con una temperatura máxima más propia del mes de julio.

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Según las previsiones de la Aemet, entre las 12:00 y las 18:00 horas se alcanzarán los 33 grados de máxima, mientras la mínima no bajará de los 12 grados.

Este clima veraniego se mantendrá así hasta casi el inicio de la semana que viene en el que se prevé la llegada de las primeras lluvias otoñales, que harán ya acto de presencia a última hora de la tarde del domingo, extendiéndose en principio hasta el jueves día 1.

Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, el otoño de 2026 en el hemisferio norte comienza el día 23 de septiembre a las 02:05 horas.

Esta estación durará aproximadamente 89 días y 21 horas, terminando el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

Eventos astrónomicos del otoño La llegada del otoño trae consigo también varios eventos astrónomicos, además del cambio de la hora.

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