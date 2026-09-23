El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol recordará en el próximo partido al menor fallecido durante la celebración del Mundial

El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol ha decidido tener un bonito gesto con los familiares de Adrián Ibarra, el menor fallecido en la localidad mirobrigense el pasado mes de julio durante la celebración del Mundial, en la final en la que jugaron España y Argentina.

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El accidente en el que este menor de 13 años perdió la vida se produjo en la zona del Árbol Gordo cuando se vino abajo la infraestructura de la fuente en la que había varias personas celebrando que España había sido la campeona.

Este suceso conmocionó a todo el pueblo y al país entero, por eso el equipo del que Adrián formó parte quiere recordarlo en el próximo partido que disputará el Cadete A contra el Sporting Carbajosa el 26 de septiembre a las 11:00 horas.

Un poco antes del inicio del encuentro tendrá lugar este acto en el que participarán los padres del menor junto a familiares y seres más allegados.

Cartel Informativo Del Homenaje a Adrián Ibarra, Menos Fallecido En Ciudad Rodrigo Durante La Celebración Del Mundial | @CRCF_oficial

Adrián Ibarra jugó la temporada pasada en el equipo infantil, con el que consiguió el ascenso y en esta temporada iba a jugar en el equipo cadete en segunda provincial.

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Aunque la temporada ya dio comienzo este pasado fin de semana, desde el Club Mirobrigense indican que la primera jornada fue fuera de casa, por eso el homenaje se ha retrasado para que coincida justamente con el primera partido que se disputará en Ciudad Rodrigo en los Campos de La Muge.