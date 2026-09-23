Ciudad Rodrigo exhibe su riqueza natural como atractivo turístico

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, acompañado por las ediles Joana Veloso y Belén Barco, han presentado los vídeos de la campaña de sensibilización y comunicación para participar en Naturcyl centrados en la Moretona, la Glorieta, la Florida y el río Águeda.

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El municipio destaca por ser uno de los que disponen de mayor superficie verde de Castilla y León, especialmente en proporción a su tamaño. Durante la presentación, Marcos Iglesias ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de estas zonas, mediante su ampliación y conservación, y con la adaptación de la ciudad al cambio climático.

Los vídeos serán también uno de los atractivos que Ciudad Rodrigo presentará a Naturcyl, la feria de naturaleza que se celebra esta semana en Segovia. El municipio participará con algunas de sus principales propuestas, como el entorno del río Águeda, el astroturismo y el valor de sus espacios verdes para quienes visitan la ciudad cada año.

El río Águeda es uno de los elementos naturales vertebradores del municipio. El

Ayuntamiento trabaja de forma continuada en su entorno para avanzar en su desarrollo estratégico. La principal actuación en marcha es la transformación integral de La Moretona, que pretende convertirse en un espacio natural y de ocio destacado durante la época estival y ampliar las zonas recreativas junto al río.

Junto al entorno fluvial, los parques representan también una parte significativa de los espacios verdes de la ciudad. La Glorieta y La Florida son los pulmones verdes del ámbito urbano de Ciudad Rodrigo. La variedad de sus especies vegetales y la madurez de su arbolado los convierten en enclaves de gran importancia ambiental, que contribuyen a contrarrestar las emisiones asociadas a la actividad cotidiana.

Las intervenciones en las inmediaciones del río realizadas con el apoyo de esta subvención de CENCYL se completan con la puesta en marcha de la ruta «La Senda», a través del programa de Formación y Empleo del mismo nombre. Un itinerario de 23 kilómetros, apto para el senderismo y el uso de la bicicleta, que comienza y termina en Ciudad Rodrigo y recorre también pedanías cercanas. Actualmente se están colocando los hitos que señalizarán los puntos estratégicos del recorrido, mientras se continúa trabajando en otras iniciativas para completar la ruta.

Esta campaña se ha realizado gracias a la subvención «Adap Clima», en el marco de la Red de Ciudades CENCYL. Se trata de una red vinculada al Corredor del Atlántico Norte que trabaja en la sensibilización y transformación de sus ciudades integrantes en espacios más verdes y mejor adaptados al cambio climático.