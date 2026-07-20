Conmoción en Ciudad Rodrigo por la muerte del niño de 13 años durante la celebración del Mundial

“Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”. Son palabras del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que resumen el sentir de un municipio que hoy, como en toda España, debería estar de celebración, pero la tragedia se ha llevado la vida de un menor de 13 años.

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Desde el Consistorio, tras conocerse la terrible noticia, han mostrado su tristeza y “el dolor” por la pérdida de un adolescente durante la celebración de la victoria de España en el Mundial 2026.

El joven perdió la vida al venirse abajo la infraestructura de la fuente del Árbol Gordo, cuando un grupo de personas se encontraba sobre ella, mientras que otro se aglomeraba en la parte baja de este. La Guardia Civil estima que había unas 50 personas en el entorno de la fuente, cuando se produjo el fatal accidente y agentes de Policía Judicial se encuentran investigando las causas.