Béjar finaliza la renovación de redes en la calle Primero de Mayo

El Ayuntamiento de Béjar ha comunicado la finalización de la obra de renovación de redes y mejora de la pavimentación en la Calle Primero de Mayo. Se trata de la primera fase de una obra que continuará para adecuar la zona de forma integral.

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La renovación concluirá el próximo lunes 21 de septiembre con la pintura de aparcamientos y ha consistido en la sustitución de tuberías de abastecimiento y saneamiento (muy deterioradas en la zona) y a la renovación de todos los acerados debido al mal estado de conservación en que se encontraban. La actuación de esta primera fase se centra en el tramo de calle situado entre la travesía de Leandro Cascón

y la del edificio de la UNED.