Salamanca abre el plazo para 80 plazas de ayuda odontológica para mayores

El Ayuntamiento de Salamanca abre este lunes, 21 de septiembre, el plazo para solicitar una de las 80 plazas del Programa Municipal de Prevención y Promoción de la Salud Odontológica, dirigido a personas mayores con menos ingresos.

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Los beneficiarios tendrán una revisión y una limpieza dental gratuitas, además de un 20% de descuento en los tratamientos de la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca, salvo los servicios de implantología.

Las plazas se concederán por estricto orden de solicitud y podrán solicitarse hasta el 26 de octubre en los Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes.