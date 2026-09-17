Los educadores de 0 a 3 años se han movilizado en la plaza de los Bandos para pedir una serie de mejoras en sus condiciones laborales, algo que afectaría de manera positiva, también a los niños y niñas que educan desde pequeños, según indicaba Maria José Rodríguez, una de las representantes de la manifestación.

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Una de las primeras reivindicaciones es que dejen de considerar al personal laboral como si estuvieran en una etapa asistencial, indicando la portavoz que “la LOMLOE reconoce al ciclo de 0 a 3 años como una etapa educativa”.

Protestas en Salamanca para mejorar las condiciones de los educadores y niños de 0 a 3 años

Por otro lado, también han indicado que “trabajamos las 38 horas y no podemos hacer la programación más que fuera de nuestra jornada laboral. Es una de las reivindicaciones, tener tiempo efectivo fuera de jornada”.

Los ojos en nuestra espalda, poniendo como ejemplo un aula con ocho niños, donde las necesidades de cada uno de ellos varçian notablemente, un trabajo que por sí solos se complica, y mucho, y por lo que se solicita también una pareja educativa: “En aula de 0 a 1 años suelen ser 12 niños, si estuviéramos dos personas, sería mucho más fácil”.

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