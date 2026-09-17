La IX Carrera y Marcha contra la Violencia de Género llenará las calles de Salamanca

El próximo 8 de noviembre, la capital del Tormes correrá contra la violencia de género. Así lo ha comunicado este jueves la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez; y el delegado provincial en Salamanca de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Casimiro Blanco.

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Incluida en las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Salamanca con financiación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, este evento consta de dos pruebas. Por un lado, se celebrará una carrera competitiva de 10 kilómetros que está dirigida a todos los corredores mayores de 16 años. Por el otro, se incluye una carrera participativa y lúdica con un recorrido de 1,6 kilómetros abierta a todas las personas que lo deseen, independientemente de su edad y de su condición física.

Al igual que en ediciones anteriores, la IX Carrera contra la Violencia de Género cuenta con una programación paralela gratuita que comenzará a las 9:30 horas destinada, principalmente, a niños y adolescentes, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que dará inicio a la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

Horario y recorrido de las pruebas La prueba competitiva saldrá a las 10:00 horas desde la Plaza Mayor y recorrerá la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía, Rúa Antigua, plaza de San Isidro, calle Libreros, calle Veracruz, calle Ribera de Puente, paseo de San Gregorio, Puente Romano, zona deportiva de Salas Bajas, avenida del Padre Ignacio Ellacuría, Huertos Urbanos, calle Botijeros, calle Molino, pasarela de Tejares, ribera del Tormes, pasarela de Huerta Otea, Huertos Urbanos, avenida del Padre Ignacio Ellacuría, zona deportiva de Salas Bajas, Puente Romano, paseo de San Gregorio, calle Ribera del Puente, calle Tentenecio, plaza de Juan XXIII, plaza de Anaya, calle Rúa Mayor, calle Quintana, plaza del Poeta Iglesias y Plaza Mayor.

Por su parte, la salida de la carrera participativa tendrá lugar a las 10:15 desde la Plaza Mayor y transcurrirá por la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía, Rúa Mayor, calle Quintana, plaza del Poeta Iglesias y Plaza Mayor.

En relación con los premios y categorías, se han establecido los siguientes grupos: para la categoría competitiva absoluta se otorgarán galardones para los diez primeros puestos; también se distinguirán a los tres primeros clasificados en las categorías promesa (16 a 22 años); sénior (23 a 34 años); máster A (de 35 a 39 años); máster B (de 40 a 44 años); máster C (de 45 a 49 años); máster D (de 50 a 54 años); máster E (de 55 a 59 años); máster F (de 60 a 64 años); máster G (de 65 a 69 años) y máster H (más de 70 años). Asimismo, se entregarán premios a los tres primeros clasificados de la categoría de movilidad reducida y por equipos a los tres primeros clasificados.

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Periodo de inscripción En cuanto al plazo de inscripciones, se abrirá a este 18 de septiembre, y permanecerá activo hasta el 5 de noviembre a las 23:00 horas, o hasta el alcanzar el límite de 2.000 plazas disponibles, en la web www.salamancacontralaviolenciadegenero.org.

Así, la inscripción tiene un precio de tres euros, cuya cuantía irá destinada en su totalidad a sufragar el coste de la ‘bolsa del corredor’, camiseta conmemorativa y detalles que se entregarán al llegar a meta. Los dorsales, por su parte, podrán retirarse el viernes 6 de noviembre de 17:30 a 20:30 horas y el sábado 7 de noviembre de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 en el Pabellón Municipal de La Alamedilla. Y, excepcionalmente, el domingo 8 de noviembre en la Plaza Mayor de Salamanca de 8:45 a 9:45 horas.

Una serie de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer La Carrera contra la Violencia de Género forma parte de un mes de actividades con las que el Ayuntamiento de Salamanca conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor.

Según destaca la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, con este programa, abierto a la incorporación de nuevas actividades en colaboración con las asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad, se pretende difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de continuar trabajando para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

El Ayuntamiento de Salamanca viene trabajando de forma clara y decidida en la prevención y lucha contra esta lacra social actuando fundamentalmente en cuatro ámbitos: prevención y sensibilización; atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género; inserción socio laboral y protección. Intervención que se completa y coordina con la colaboración con las asociaciones que trabajan en este ámbito a través de convenios específicos, resto de instituciones y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

A través del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), se imparten talleres con la Escuela Municipal de Igualad, así como talleres de igualdad de oportunidades y de prevención de violencia de género escolares en centros educativos de la ciudad. Asimismo, a lo largo de los días posteriores al 25 de noviembre, se incluyen, especialmente, acciones de sensibilización en igualdad en las ludotecas municipales, materia que forma parte habitual de la programación de las mismas a lo largo de todo el año.