‘Salamanca a Tope’ incorpora un SOS para el bienestar emocional de los jóvenes

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha presentado este jueves una nueva edición de ‘Salamanca a Tope’, que se desarrollará durante 10 fines de semana, del 25 de septiembre al 28 de noviembre, con una programación que vuelve a apostar por el ocio positivo, saludable y alternativo para los jóvenes de la ciudad. La principal novedad de esta edición será la puesta en marcha de la ‘Sala SOS’, un nuevo espacio de escucha, orientación y acompañamiento emocional dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años.

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La iniciativa ofrecerá durante seis noches un servicio de atención individual y confidencial en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, atendido por una psicóloga con experiencia en orientación juvenil. Los jóvenes que lo deseen podrán acudir para plantear dudas, preocupaciones o situaciones relacionadas con el bienestar emocional, la salud mental o las relaciones interpersonales, sin necesidad de que exista previamente una situación de especial gravedad.

La ‘Sala SOS’ funcionará los días 3, 16 y 24 de octubre y 6, 14 y 20 de noviembre, de 22:00 a 00:00 horas, con posibilidad de ampliar el horario en función de la demanda. Se ofrecerán cuatro turnos por noche y la atención será completamente individual y confidencial. La inscripción podrá realizarse a través de la página web del programa, los martes previos a cada sesión a partir de las 17:00 horas.

Este nuevo recurso busca acercar a los jóvenes herramientas para afrontar situaciones de su vida cotidiana, fomentar el autocuidado y las relaciones saludables y contribuir a la prevención y detección temprana de posibles conductas de riesgo.

26 años apostando por el ocio positivo ‘Salamanca a Tope’ cumple 26 años y mantiene su apuesta por ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio positivo durante las noches de los fines de semana.

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La programación de esta edición volverá a incluir actividades culturales, deportivas, lúdicas y formativas en diferentes espacios de la ciudad.

El programa se estructura en dos líneas. Por un lado, ‘Salamanca a Tope General’, dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, con actividades que comenzarán a las 22:00 horas. Por otro, ‘Salamanca a Tope Joven’, dirigido a menores de entre 7 y 13 años, cuyas propuestas comenzarán a las 19:00 horas.

Las actividades se desarrollarán en espacios municipales como el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’, los Huertos Urbanos y la Iglesia Vieja de Pizarrales, además de otros espacios colaboradores de la ciudad.

Los jóvenes participan en el diseño del programa Una de las apuestas de esta edición ha sido reforzar la participación de los propios jóvenes en la elaboración de la programación. Para ello, se ha creado un grupo promotor juvenil formado por diez jóvenes de entre 14 y 30 años, procedentes de entidades juveniles, centros educativos y participantes habituales de ‘Salamanca a Tope’.

Este grupo ha mantenido ya dos reuniones y ha participado activamente en el diseño de las actividades de esta edición. Además, el Ayuntamiento ha realizado un sondeo a 1.000 jóvenes de diferentes centros educativos con el objetivo de conocer sus preferencias y necesidades en materia de ocio y adaptar la programación a sus intereses.