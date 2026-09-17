El lavado de cara del Martínez Uribarri ya está en marcha

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una rehabilitación integral del exterior del IES Martínez Uribarri de Salamanca con una inversión de 1.105.540 euros. Los trabajos, que se están desarrollando actualmente, buscan mejorar las condiciones del edificio y reducir su consumo energético.

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La actuación se centra principalmente en las fachadas oeste y sur, donde se está colocando un revestimiento termoaislante por el exterior. También se están sustituyendo las actuales ventanas por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento bajo emisivo.

Las obras incluyen además la renovación de las bajantes de aguas pluviales, que presentaban un importante estado de deterioro y discurrían por el recorrido de las pasarelas del centro.

El Martínez Uribarri es uno de los institutos con mayor actividad educativa de Salamanca. Durante el curso pasado contó con más de 1.100 alumnos distribuidos en 44 grupos y una plantilla superior a los 100 profesores. El centro imparte ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con una amplia oferta de ciclos vinculados a la familia de Sanidad.

Precisamente, la FP es uno de los principales reclamos del instituto. Para el próximo curso ha recibido más de 800 solicitudes para cursar sus ciclos formativos, entre los que se encuentran Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Higiene Bucodental, Prótesis Dentales, Laboratorio Clínico y Biomédico o Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

Más de 45.500 alumnos en Salamanca La actuación en el Martínez Uribarri se suma a las inversiones realizadas por la Junta en materia educativa en la provincia. El curso 2026-2027 ha comenzado con 45.549 alumnos en enseñanzas de régimen general, un 1,61% menos que el curso anterior.

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En cuanto a las infraestructuras, también continúa la ampliación del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, con una inversión superior a los 4,3 millones de euros, mientras que está pendiente de licitación el nuevo Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo, con un presupuesto de 2,8 millones.

Durante el verano, la Junta ha ejecutado además más de 60 actuaciones de reforma, mejora y sustitución en centros educativos de la provincia, con una inversión cercana a los dos millones de euros.