La orquesta Anaconda pone a Béjar a bailar

La localidad de Béjar ha vivido una intensa jornada festiva repleta de música, diversión para los más pequeños y grandes actuaciones en directo este lunes. Hinchables para los más pequeños durante el todo día, así como el tributo a Héroes del Silencio fueron dos de las actividades con más público que lo dio todo durante la noche. La orquesta Anaconda puso a bailar a toda la ciudad prolongando la celebración hasta bien entrada la madrugada.