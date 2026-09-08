La orquesta Anaconda pone a Béjar a bailar

La localidad de Béjar ha vivido una intensa jornada festiva repleta de música, diversión para los más pequeños y grandes actuaciones en directo este lunes. Hinchables para los más pequeños durante el todo día, así como el tributo a Héroes del Silencio fueron dos de las actividades con más público que lo dio todo durante la noche. La orquesta Anaconda puso a bailar a toda la ciudad prolongando la celebración hasta bien entrada la madrugada.
Las celebraciones concluyen este martes con el día grande de sus fiestas. Así, el Santuario del Castañar centrará todas las miradas con la misa y la procesión de Nuestra Señora del Castañar, patrona de la ciudad. Por la tarde tendrá lugar el festival taurino en la plazas de toros de la ciudad, la Ancianita y por la noche las fiestas concluirán con un espectáculo de drones.