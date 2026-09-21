Los vecinos de Béjar podrán presentar sus propuestas a los presupuestos participativos

Los vecinos de Béjar podrán presentar desde este martes sus propuestas para que sean incluidas en los presupuestos participativos de la ciudad del 22 de septiembre al 2 de octubre y votar los proyectos seleccionados los días 22 y 23 de octubre. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Béjar la recupera ya que, aunque nació en 2022, no se había vuelto a celebrar. Los presupuestos participativos permiten a la ciudadanía plantear propuestas para mejorar la ciudad y participar posteriormente en la elección de aquellas que pasarán a formar parte del proceso.

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Una vez finalizado este periodo de recepción de ideas, estas serán revisadas por el Comité Técnico, que celebrará sus reuniones entre los días 5 y 9 de octubre. Este Comité Técnico está formado por la Comisión Mixta de Participación Ciudadana y técnicos municipales de distintas áreas, y será el encargado de analizar las propuestas presentadas y determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos para continuar adelante en el proceso.

Las propuestas seleccionadas serán dadas a conocer durante el periodo comprendido entre el 9 y el 21 de octubre, antes de abrirse el periodo de votación ciudadana.