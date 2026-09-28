Sale a subasta un adosado de tres dormitorios en la urbanización Monte de la Rad

Una vivienda unifamiliar adosada situada en la urbanización Monte de la Rad, en el término municipal de Galindo y Perahuy, ha salido a subasta judicial con un valor fijado de 161.329 euros, según consta en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

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El inmueble se encuentra en la calle Los Pensamientos, número 479, y está construido sobre una parcela de 200,15 metros cuadrados. La vivienda dispone de 97,31 metros cuadrados construidos y 84,91 metros cuadrados útiles, distribuidos en porche, recibidor, distribuidor, cocina, salón-comedor, tres dormitorios y un baño.

La propiedad cuenta además con una superficie de parcela destinada a jardín y tiene vinculada de forma inseparable una participación en otras dos fincas registrales destinadas a zonas verdes, piscinas y pistas de tenis de la urbanización.

La subasta corresponde a un procedimiento de ejecución hipotecaria tramitado por el Tribunal de Instancia de Salamanca, Sección Civil, a instancia de Hestia Phoenix SARL Loanco contra Mecpaso SL. La cantidad reclamada asciende a 58.448,29 euros de principal, a la que se suman otros 17.534,48 euros presupuestados para intereses y costas.

El Portal de Subastas establece que no existe una puja mínima, mientras que el depósito necesario para participar asciende a 8.066,45 euros, equivalente al 5% del valor de subasta. Los tramos entre pujas están fijados en 3.226,58 euros.

La subasta se desarrolla de forma electrónica a través del Portal de Subastas del BOE y admite pujas durante un periodo de 20 días naturales desde su apertura, con posibilidad de ampliación en determinadas circunstancias.