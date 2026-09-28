Salamanca se enfrenta a una semana marcada por las precipitaciones y la bajada de las temperaturas

El otoño ya está aquí. Y con él, Salamanca se enfrenta desde este lunes a una semana en la que las precipitaciones serán protagonistas, según registra la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Con probabilidades de precipitación de hasta un 95%, la provincia del Tormes también presentará una bajada de las temperaturas con mínimas de hasta 10ºC y máximas de hasta 27ºC.

Publicidad Publicidad

Este lunes 28 de septiembre, por su parte, comienza la semana con una probabilidad de precipitaciones del 5% desde las 6:00 hasta las 12:00 horas. En cambio, esta tranquilidad se romperá a las 12:00 horas, cuando la AEMET ha declarado un aviso amarillo por una probabilidad de lluvias y tormentas del 95%. Este aviso acabará a las 18:00 horas, cuando la probabilidad de precipitaciones bajará hasta un 20%. Las temperaturas, además, bajarán con mínimas de hasta 10ºC y máximas de 25ºC.

Aviso amarillo en Salamanca por precipitaciones - AEMET

Las primeras 12 horas del martes también darán una tregua, con una probabilidad de lluvia de solo un 5%. En cambio, siguiendo en a misma línea, a mediodía la trayectoria cambiará y se darán precipitaciones en un 20% de probabilidad. Las temperaturas, por su parte, bajarán respecto al lunes, con máximas de 24ºC y mínimas de 11ºC.

El miércoles las temperaturas máximas subirán, llegando hasta los 26ºC y bajando hasta los 12ºC. Las lluvias, por su parte, presentarán un a probabilidad del 75% de 00:00 a 12:00 horas, momento en el que que subirán al 80%.

Este jueves, con la bienvenida de octubre, llegará una tregua. Las lluvias tendrán una probabilidad de un 50%, y las temperaturas máximas únicamente bajarán un grado, llegando hasta los 25ºC, y las mínimas hasta los 11ºC.

Publicidad Publicidad

Predicción meteorológica en Salamanca durante la semana del 28 de septiembre

El viernes 2 de octubre, la semana lectiva terminará con unas temperaturas mínimas de 10ºC; mientras que las máximas subirán hasta los 27ºC. Las lluvias, por su parte, aumentarán hasta una probabilidad del 75%.