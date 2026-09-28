Salamanca recorrerá sus calles en busca de sus rincones más solidarios

Descubrir sus rincones más solidarios. Con este objetivo, desdelas 11:30 horas del próximo sábado 3 de octubre, Salamanca arrancará desde la iglesia San Milán su recorrido de la mano de 'VoluntaS', un programa municipal del Ayuntamiento de Salamanca.

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En este sentido, la Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, a través del programa ‘VoluntaS’, continúa desarrollando actividades de participación social para "canalizar la creciente solidaridad de la población salmantina en distintos ámbitos de voluntariado". En este caso, se trata de una experiencia de voluntariado cultural que invita a descubrir cómo la solidaridad ha dejado huella en cada rincón de la ciudad.

A través de este recorrido, las personas participantes podrán conocer espacios, historias y momentos clave donde la ayuda mutua y el compromiso social han sido protagonistas, conectando pasado y presente: "Una actividad que pone en valor la importancia de cuidar, compartir y construir comunidad desde lo local", explican desde el Ayuntamiento.