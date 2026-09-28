Retiran unos patinetes eléctricos de una conocida tienda de deporte por un defecto de seguridad

Según ha informado la plataforma FACUA - Consumidores en Acción, la conocida empresa Decathlon ha retirado de su catálogo unos patinetes eléctricos, fabricados por la marca Btwin, tras detectar un defecto de seguridad.

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Los modelos afectados, que según explican podrían provocar caídas, son el modelo SD500E gris oscuro y azul agua, cuyos códigos de artículo son 5177606 y 5244742; y el modelo MD500E negro y gris claro, cuyos códigos son 5234673 y 5263834.

Tal y como apuntan desde FACUA, el uso intensivo de estos patinetes podría provocar la aparición de una grieta en la unión entre el cuadro y la potencia; lo que podría hacer que se rompiese dicha unión, generando un riesgo de caída para el usuario.

Por todo ello, se recomienda no utilizar los productos afectados, vendidos entre el 1 de septiembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026, hasta no comprobar si el modelo está afectado. En este sentido, Decathlon pone a disposición una página web para hacer esta consulta.