Salamanca se prepara para abordar la autonomía personal y la toma de decisiones durante la vejez

El miércoles 30 septiembre a las 11:00 horas, el Aula de Grados de la UPSA, una conferencia dedicada a la autonomía personal, la toma de decisiones y la planificación anticipada en la etapa de envejecimiento protagonizará la jornada.

Publicidad Publicidad

Tras la organización de este evento se encuentra la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), que junto con el Ayuntamiento de Salamanca, celebra una actividad que se enmarca en las iniciativas impulsadas por ambas instituciones para promover el bienestar y la autonomía de las personas mayores.

Con el aforo limitado a 90 plazas pero sin inscripción previa necesaria, la conferencia se engloba bajo el título ‘Voluntad anticipada: tomar decisiones con dignidad… y a tiempo’. Así, la sesión ofrecerá una mirada especializada desde la neuropsicología sobre la importancia de reflexionar y decidir de forma consciente sobre aspectos relevantes de la vida futura. La ponencia será impartida por Lizbeth De La Torre López, neuropsicóloga y experta de la Unidad de Memoria de la UPSA.

Enmarcada en la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que tiene lugar el próximo 1 de octubre, esta actividad forma parte del compromiso conjunto del Ayuntamiento de Salamanca y la UPSA para fomentar la autonomía, la participación activa y la toma de decisiones.