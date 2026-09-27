Herido tras sufrir la cogida de un toro en el encierro campero de Tarazona de Guareña

Desde las 10:30 horas de este domingo 27 de septiembre, el municipio salmantino de Tarazona de Guareña ha celebrado su esperado encierro campero. En cambio, en torno a las 12:30 horas, la situación se ha torcido por la cornada que un toro le ha proporcionado a uno de los presentes, un joven de alrededor de 30 años.

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Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas.com, el herido, procedente del municipio vallisoletano de Medina del Campo, ha sido en primer lugar socorrido por el propio alcalde del pueblo, José Luis Barajas.