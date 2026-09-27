Herido tras sufrir la cogida de un toro en el encierro campero de Tarazona de Guareña

Desde las 10:30 horas de este domingo 27 de septiembre, el municipio salmantino de Tarazona de Guareña ha celebrado su esperado encierro campero. En cambio, en torno a las 12:30 horas, la situación se ha torcido por la cornada que un toro le ha proporcionado a uno de los presentes, un joven de alrededor de 30 años.
Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas.com, el herido, procedente del municipio vallisoletano de Medina del Campo, ha sido en primer lugar socorrido por el propio alcalde del pueblo, José Luis Barajas.
Finalmente, tras ver que el joven presentaba una profunda herida en el muslo izquierdo, los servicios de emergencia que se encontraban en el lugar han realizado una primera valoración. Una vez estabilizado, el joven ha sido trasladado al Hospital Universitario de Salamanca.