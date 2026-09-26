A prisión dos de los tres autores de un robo en un bar de Salamanca a punta de pistola y cuchillo

Un atraco a mano armada ha terminado con tres hombres detenidos y dos de ellos en prisión después de que un establecimiento de hostelería de Salamanca se convirtiera durante la noche del 24 al 25 de septiembre en el escenario de un violento robo.

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El asaltante irrumpió en el local con el rostro cubierto y anunció que se trataba de un atraco. En cuestión de segundos, sacó un cuchillo y una pistola y amenazó con ambas armas al responsable del establecimiento, al que exigió el dinero de la caja.

El atracador consiguió hacerse con alrededor de 300 euros en efectivo, además de varios décimos de lotería. Antes de abandonar el establecimiento también sustrajo dinero a uno de los clientes que se encontraba en el interior.

El aviso activó el dispositivo policial. Tras recibir la comunicación de la Guardia Civil a través de los canales de coordinación operativa, la Policía Nacional puso en marcha la búsqueda de los presuntos autores y consiguió localizar poco después a uno de ellos.

El sospechoso presentaba unas características físicas coincidentes con las aportadas por la víctima y llevaba encima 13 billetes de cinco euros y dos décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad que coincidían con parte de los efectos sustraídos durante el atraco. Los agentes procedieron entonces a su detención por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación llevó posteriormente hasta un vehículo presuntamente utilizado en el atraco. En su interior los agentes encontraron, entre otros efectos, una prenda de vestir compatible con la utilizada durante el asalto y una bolsa con diversos productos. Dos hombres fueron detenidos en relación con los hechos.

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