Alerta por una nueva estafa que suplanta a la Seguridad Social

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado de una campaña de smishing en la que los ciberdelincuentes suplantan a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

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Las víctimas reciben un SMS en el que se les informa de una supuesta actualización pendiente y se les invita a acceder a un enlace. Este conduce a una página web falsa que imita a la Seguridad Social y comunica al usuario que tiene disponible una prestación económica.

Para supuestamente recibirla, la página solicita primero datos personales y después información bancaria. INCIBE señala que se han detectado diferentes versiones de estos mensajes y varias direcciones web utilizadas para intentar engañar a los usuarios.

Quienes hayan recibido el SMS y no hayan accedido al enlace deben bloquear al remitente y eliminar el mensaje. Si, por el contrario, han facilitado datos personales o bancarios, se recomienda contactar con la entidad bancaria, recopilar pruebas y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.