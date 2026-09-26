Susi, la salmantina que supera las audiciones de 'La Voz' a ritmo de 'Waiting Room'

Hace apenas dos días, la joven salmantina Susi, de 24 años, confirmaba a través de sus redes sociales que había sido admitida para las audiciones a ciegas del conocido programa musical 'La Voz' de Antena 3. Pero esto no ha quedado así.
Tras emitirse el programa este viernes 25 de septiembre a las 22:00 horas, la salmantina puede confirmar que ya es parte del equipo de Mika.
A ritmo de la canción 'Waiting Room', uno de los temas de Phoebe Bridgers, la joven ha logrado cautivar tanto a Pablo López con al citado artista británico, aunque finalmente ha escogido emprender esta aventura formando parte del equipo de este último.
Tras escuchar su actuación, Mika ha confesado que ha sido conquistado por la voz de la salmantina: “Tienes una sensibilidad tan verdadera que no se puede negar. Creo en la conexión entre seres humanos, y te estaba escuchando y te estaba sintiendo”.