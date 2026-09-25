La salmantina Susi cumple un nuevo sueño y llega este viernes a ‘La Voz’

Susi lleva toda una vida ligada a la música. A sus 24 años, la salmantina ha convertido una pasión que comenzó en su habitación cuando era niña en un proyecto musical con el que ahora da un nuevo paso: este viernes participa en ‘La Voz’, a las 22:00 horas.

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Aunque cantar siempre ha formado parte de su vida, fue con tan solo 9 años cuando comenzó también a escribir sus propias canciones. Su primera composición tenía un objetivo muy concreto: convencer a sus padres para que le dejaran tener un perro.

A los 15 años empezó a tomarse la composición más en serio y comenzó a escribir canciones con las que realmente se sentía identificada. Desde entonces, la música se convirtió también en una forma de expresarse y de entenderse a sí misma.

En 2020 decidió compartir sus canciones más allá de su entorno y comenzó a publicarlas en plataformas digitales desde casa y de una manera completamente artesanal. Poco a poco, su música fue llegando a más personas y encontró una respuesta especialmente positiva en Salamanca.

Entre sus canciones destaca una dedicada a la ciudad, que se ha convertido en una de sus composiciones más escuchadas. Para Susi, uno de los aspectos más especiales de esta canción es comprobar cómo los salmantinos han terminado haciéndola suya.

Durante años, su escenario fue principalmente su habitación. Allí cantaba, componía y daba forma a sus letras. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a actuar en más lugares y a compartir su música con un público cada vez mayor.

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En 2023 llegó otro momento importante en su trayectoria: se presentó al casting de ‘Operación Triunfo’ y consiguió avanzar hasta el casting final. Una experiencia que, según recuerda, fue “increíble” y que supuso un nuevo impulso para continuar trabajando en su proyecto musical.

Ahora, tres años después, Susi afronta un nuevo reto. La cantante salmantina decidió presentarse al casting de ‘La Voz’ sin demasiadas expectativas, pero la oportunidad se ha convertido en una nueva experiencia dentro de su camino musical.

Este viernes, los espectadores podrán verla en el programa de Antena 3, donde Susi tendrá la oportunidad de seguir demostrando una pasión que la acompaña desde que era niña y que comenzó, como tantas grandes historias, cantando y escribiendo canciones desde su habitación.