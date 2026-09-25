El Día Mundial del Turismo se abre paso en Salamanca con una jornada centrada en la tecnología

Salamanca se suma el próximo 27 de septiembre a la celebración del Día Mundial del Turismo

2026, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial del Turismo que este año se desarrolla

bajo el lema 'Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo'.

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Según explica el Ayuntamiento de Salamanca, el objetivo es "poner el foco en el potencial transformador de la innovación y la tecnología para avanzar hacia nuevas formas de entender y disfrutar de la actividad turística".

Con motivo de esta jornada, la capital del Tormes se inundará en una ha preparado "una programación especial que invita a descubrir, disfrutar y acercarse de una forma diferente al patrimonio salmantino". Para conseguir esto, se combinarán propuestas tradicionales, como las visitas guiadas, con nuevas herramientas y formatos, como las gafas de realidad virtual.

En cuanto a la programación, completa en el archivo proporcionado por el Ayuntamiento de Salamanca, incluye recorridos teatralizados, visitas guiadas, puertas abiertas, experiencias de realidad virtual y descuentos del 50 % en el precio de entrada a diferentes espacios turísticos, ofreciendo tanto a visitantes como a salmantinos la posibilidad de redescubrir algunos de los recursos patrimoniales de la ciudad.

Por otro lado, la celebración del Día Mundial del Turismo se completará con una promoción especial que

permitirá acceder con un 50 % de descuento a diferentes espacios turísticos de la ciudad durante

la jornada del 27 de septiembre. Entre estos lugares, se encuentran el Museo Convento de las Claras, el Museo de Historia de la Automoción o el Centro de Interpretación de las Murallas.

Además, quienes quieran recorrer la ciudad por su cuenta podrán realizar la ‘Ruta de personajes y esculturas’, disponible mediante audioguía descargable en la Oficina de Turismo, así como descubrir otros espacios al aire libre a través de la Ruta de los Miradores y la Galería Urbana del Barrio del Oeste.