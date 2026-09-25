Música y gastronomía en el décimo aniversario de las fiestas del barrio de Garrido

El salmantino barrio de Garrido se viste de gala para conmemorar el décimo aniversario de la celebración de sus fiestas. La Asociación de Vecinos Multicultural 'Garrido Contigo', en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, ha organizado numerosas actividades hasta el 4 de octubre bajo el lema ‘¡Garrido es su gente!’. Conciertos, gastronomía, eventos infantiles y propuestas culturales se darán cita durante los próximos días en la zona de la Plaza de Barcelona.

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Así, este viernes habrá un pasacalles a cargo de la Charanga Helmántica y los Cabezudos Miranda de Azán, partiendo desde el cruce de Chinchibarra con la calle Pinos a partir de las 19.30 horas. A las 22.30 horas tendrá lugar la lectura del pregón a cargo de los vecinos de La Chinchibarra seguido de la actuación en directo del grupo Al Limite.

El sábado 26 arrancará a las 12:00 h con sesiones de Pilates y Body Combat a cargo de Enjoy, dando paso por la tarde a las simpáticas GarriOlimpiadas entre peñas (cuyo premio principal será un jamón) y al concurso de lanzamiento de hueso de aceituna. La jornada del sábado culminará a partir de las 20:00 h con un maratón musical en el que participarán formaciones como Acal&Glue, A cal y canto, El Niño del Pegamento, Bicho pal monte (tributo a Extremoduro) y Lokura Transitoria.

El domingo 27 estará dedicado a los más pequeños en la zona de atracciones, complementado con una sesión vermú con The Paddy's Project, un arroz a la zamorana popular (14:30 h), bingo musical, minisco infantil y el esperado concurso de disfraces.

El Día Charro tendrá lugar el lunes 28 de septiembre, donde no faltarán los pasacalles, bailes tradicionales y una degustación de vino y merienda de la tierra para socios y colaboradores. La oferta cultural de estas fiestas incluye la exposición «Feminiscencia en espiral», de los artistas Carolina C. Ramos y Miguel Rodrigo Siro, abierta en el Centro Cultural Torrente Ballester hasta el 9 de octubre.

Ya en la recta final, el viernes 2 de octubre los vecinos podrán disfrutar de un desayuno popular en la Churrería Salamanca de 06:30 a 10:30 h, seguido por la tarde de las Jornadas de Ocio Popular con talleres de graffiti, exhibiciones del Gimnasio Popular La Picaresca y sesión de DJ.

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