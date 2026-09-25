Resolver una duda sobre un medicamento, ayudar a que un tratamiento se siga correctamente, participar en el diagnóstico de una enfermedad o investigar nuevas terapias. Son distintas formas de ejercer una misma profesión y de contribuir a un objetivo compartido: cuidar la Salud de las personas.

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Este viernes, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, bajo el lema «Fortaleciendo la Salud con el farmacéutico». Una jornada para poner en valor el trabajo de los farmacéuticos de Salamanca en sus diferentes ámbitos de ejercicio y reconocer su contribución cotidiana al bienestar de la población.

La farmacia comunitaria es su rostro más conocido. En los barrios y pueblos, los farmacéuticos ofrecen una atención accesible y personalizada: explican el uso correcto de los medicamentos, detectan posibles problemas relacionados con ese uso, fomentan hábitos saludables y orientan al paciente hacia otros profesionales cuando resulta necesario. Cada consulta es una oportunidad para prevenir errores y ayudar a las personas a cuidar mejor de su salud.

También en los hospitales, su intervención resulta esencial. Los especialistas en Farmacia Hospitalaria trabajan junto al resto del equipo sanitario para mejorar la seguridad y la eficacia de los tratamientos, preparar medicamentos que requieren condiciones especiales y acompañar a pacientes con terapias complejas. A esta labor se suma la de los farmacéuticos de Atención Primaria, que contribuyen a mejorar el uso de los medicamentos y la coordinación asistencial.

La profesión está igualmente presente en los análisis clínicos, la Salud Pública y la Administración sanitaria, desarrollando funciones relacionadas con el diagnóstico, la prevención y la protección de la salud colectiva. La distribución y la industria farmacéutica contribuyen a la calidad, conservación y disponibilidad de los medicamentos. Otros ámbitos, como la alimentación, la dermofarmacia, la óptica, la acústica, la ortopedia o el medicamento veterinario, completan una labor sanitaria diversa. Y en una ciudad universitaria como Salamanca, la docencia y la investigación merecen también un reconocimiento por su aportación al conocimiento y a la formación de futuros profesionales.

Una cercanía que cobra especial valor en el medio rural En los pueblos salmantinos, la farmacia representa un punto de referencia sanitario y humano. Conocer al paciente, sus tratamientos y sus circunstancias facilita una atención continuada, especialmente valiosa para las personas mayores, quienes viven solos o quienes encuentran dificultades para desplazarse.

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Esa relación de confianza permite advertir dudas, olvidos o dificultades con la medicación y colaborar en su resolución. La farmacia rural contribuye así a que vivir en un municipio pequeño no suponga alejarse del consejo sanitario profesional. Apoyar su continuidad es también cuidar de quienes han elegido seguir viviendo en nuestros pueblos.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca se impulsa que esta jornada sea una ocasión para reconocer a todos los profesionales que, desde sus respectivos ámbitos y en colaboración con otros sanitarios, trabajan por una atención más segura, cercana y humana.