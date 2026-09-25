De Andalucía hasta Galicia: las tradiciones de la Semana Santa de España que se dan cita en la Vía Áurea de Salamanca

El XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías destacará en Salamanca por ser un evento que reunirá a cofrades de toda España. Con grandes representantes de la Conferencia Episcopal, hasta trabajadores del mundo de la Semana Santa, convertirán la capital del Tormes en la capital de España de los Días Santos del 24 al 27 de septiembre.

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Cómo es lógico, serán muchos los representantes de todas las Semanas Santas del territorio nacional los que converjan en la ciudad charra, pero durante el desfile de la Vía Áurea, son algunas de las mismas las que estarán presentes, con un especial protagonismo en los pasos que recorrerán el centro histórico de la ciudad.

Solamente en las agrupaciones musicales, se marchará, y nunca mejor dicho, desde la provincia de Málaga hasta Lugo, pasando.

Gran parte de la 'culpa' de conseguir este hito lo tiene el lenguaje internacional de la música y los acompañamientos de los pasos durante la Vía Áurea, con diferentes agrupaciones que vendrán hasta Salamanca. Además, han sido muchas las cofradías que han recibido la llamada de diferentes bandas para ser acompañadas durante la 'macroprocesión'.

Entre los municipios que estarán presentes a través de la música serán Viveiro, Nava del Rey, León, Valladolid y Arriate, haciendo un bonito recorrido desde Galicia hasta Andalucía, desde Lugo hasta Málaga, completando por carretera un total de casi 1100 kilómetros de carretera de separación, pero que confluirán de manera perfecta en Salamanca.

Por otro lado, cabe destacar que, como no podía ser de otra forma, la Semana Santa de la provincia charra no podía faltar en la Vía Áurea, y agrupaciones musicales de Alba de Tormes, Villamayor de la Armula, Carbajosa de la Sagrada o Santa Marta de Tormes marcharán por el centro histórico de la ciudad engalanando musicalmente el recorrido.

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Una talla hará que la presencia de dos de las celebraciones más importantes del país como son la de Zamora y Valladolid, tengan su hueco en la Vía Áurea. La Cruz de Guía, de la Hermandad Franciscana que comenzará el recorrido, viene de las manos directas de Ricardo Flecha, gran escultor zamorano de imágenes religiosas que ha dejado su huella en Zamora, Valladolid, Palencia o incluso Zaragoza. Además, estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. Toda una insitucion que servirá para guiar, como no, toda una Vía Áurea al servicio de los fieles.

Otra de los grandes puntos de la Semana Santa, en este caso en la procesión extraordinaria, son los inciensos. Algunas cofradías se encargarán de traer el suyo propio como se ha llegado a dar durante las fechas normales de Semana Santa. En el caso de la Vía Áurea será con la Hermandad del Rescatado, donde además se han organizado diferentes actividades para conocer este noble arte tan presente por las fechas litúrgicas. Se trata de Inciensos Sevilla, que acumula en redes sociales, además, más de 75.000 seguidores.

Por último, no solamente será durante la procesión de la Vía Áurea cuando la Semana Santa de otros lugares se dé cita en Salamanca, sino que al congreso asistirán personas relacionadas con estos días de Jumilla, Cangas, Madrid, Zamora, Onteniente, Santa Cruz de Tenerife, Ponferrada, Benavente, Valladolid, Ávila, Zamora, Murcia, Gandía, Alcalá de Henares, Granada, Medina del Campo o La Palma, haciendo que tanto de norte a sur, como de este a oeste, se den cita en Salamanca como lugar ideal de encuentro.