El estudio de la UPSA que relaciona los deseos cumplidos con la felicidad en niños con enfermedades graves

Cumplir un deseo a un niño con una enfermedad grave puede convertirse en un recuerdo con un significado emocional duradero. Así lo confirma el segundo estudio sobre el impacto del cumplimiento de deseos, impulsado por la Fundación Pequeño Deseo y realizado con la colaboración de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

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La investigación, dirigida por la profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) Beatriz Palacios Vicario e impulsado por la Fundación Pequeño Deseo; confirma que el 100 % de los participantes recuerda diez años después el deseo cumplido como un momento significativo de su vida, asociado a emociones como la ilusión, la gratitud y la esperanza.

Este proyecto incorpora, de manera cualitativa, una perspectiva centrada en la memoria emocional y en el significado que el deseo conserva con el paso del tiempo. Para ello, recogió hace diez años los testimonios de ocho participantes para ahora recogerlos de nuevo.

Tal y como aseguran los resultados, el 100 % de los participantes recuerda el deseo cumplido diez años después como un momento significativo de su vida, integrado en su historia personal y asociado a emociones positivas.

Como conclusión, la profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y autora del estudio, Beatriz Palacios Vicario, destaca el valor de analizar esta experiencia desde una perspectiva temporal: "Si tuviera que resumir este estudio en una frase, diría que confirma que cumplir un deseo no es una intervención puntual. Genera un recuerdo tan claro que, diez años después, sigue presente no solo en los detalles, sino en los sentimientos: sobre todo en la gratitud hacia quienes lo hicieron posible".

En el análisis de los resultados también se ha encontrado Javier Urra, doctor en Psicología y Ciencias de la Salud. Para él, muestran que el efecto del deseo se extiende mucho más allá del día en que se cumple: "El deseo genera un eco emocional que permanece en el tiempo y se integra en la psicohistoria del niño como un recuerdo de ilusión, gratitud y esperanza".