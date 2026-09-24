Salamanca se suma a la Noche Europea de los Investigadores con una feria científica del CSIC

Salamanca se suma este viernes, 25 de septiembre, a la celebración de la Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores, una iniciativa europea que busca acercar la ciencia y la investigación a la ciudadanía. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estará presente en la feria científica organizada en la ciudad, dentro de una programación que reúne propuestas para públicos de todas las edades.

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La participación del CSIC en Salamanca forma parte de las más de 200 actividades que el organismo ha preparado en diez comunidades autónomas con motivo de esta cita. Talleres, experiencias interactivas y propuestas divulgativas permitirán conocer de cerca el trabajo que desarrollan los investigadores y su impacto en la vida cotidiana.

La Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores está promovida por la Comisión Europea en el marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie del programa Horizonte Europa y se celebra de manera simultánea en cerca de 400 ciudades europeas el último viernes de septiembre.

La programación pretende sacar la ciencia de los laboratorios y acercarla a la sociedad mediante actividades gratuitas y participativas. La iniciativa incluye propuestas relacionadas con distintas áreas del conocimiento, desde las ciencias naturales y la astronomía hasta la evolución humana, el medio ambiente o la tecnología.