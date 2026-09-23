El tradicional y emotivo acto de apertura de la USAL arranca oficialmente el nuevo curso académico en Salamanca

A las 12:00 horas de este miércoles 23 de septiembre, el Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca se ha convertido en el punto de encuentro de personalidades, estudiantes, doctores, docentes, integrantes de la comunidad universitaria de varias ciudades y representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El motivo recae en un evento claro: el acto de apertura del nuevo curso académico 2026-2027.

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La Junta de Castilla y León no ha querido perderse tampoco la oportunidad de asistir a este emotivo acto. En su representación, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. “Esta es una celebración de nuestro potente y fortalecido sistema universitario”. De esta manera, Quiñones ha abierto su discurso, destacando en este caso la Universidad de Salamanca como una de las más prestigiosas de España y Europa.

Además, Quiñones ha destacado la proyección de la Universidad de Salamanca; las sinergias con los centros de investigación; y, finalmente, su compromiso por el crecimiento territorial: “La oferta estudiantil está repleta de grados universitarios que fomentan conocimientos clave para el emprendimiento en el territorio”. Por último, Quiñones no ha querido olvidar los retos que aún están por cumplir, como el conseguir un mayor acercamiento de los titulados a la empresa: “Debamos conseguir que los estudiantes tengan un itinerario más cercano a las necesidades de las empresas”.

Por supuesto, los presentes también han podido escuchar las palabras del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, que ha dejado claro el orgullo que siente al haber recibido a tales personalidades en la Universidad de Salamanca.

En cambio, su discurso, además de recordar las competencias de la Universidad de Salamanca y los datos registrados este nuevo curso, se ha centrado también en adelantar los futuros proyectos pendientes. Entre ellos, se encuentra la implantación del Grado de CAFyD en Ávila y Zamora: “Queremos que todos nuestros campus encuentren en la USAL cada vez más oportunidades”. Por otro lado, ha anunciado de manera exclusiva la inclusión de tres campus en China y uno en Egipto.

En relación a la Junta de Castilla y León, Corchado ha solicitado al consejero para la “ratificación definitiva, cuanto antes”, de los nuevos Estatutos aprobados por amplia mayoría en el Claustro en mayo, que buscan modernizar las universidades.

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“En cada etapa que comienza, resulta esencial examinar el camino ya superado” Dando un paso atrás hacia el comienzo del acto, en el instante en el que todos los invitados se encontraban presentes, ha llegado el momento de arrancar el acto de la mano del Lectura del secretario general de la Universidad de Salamanca, Alfredo Ávila de la Torre, que se ha encargado de leer la memoria del curso académico 2026-2027.

En su intervención, Alfredo Ávila se ha centrado en mirar atrás y analizar así el desarrollo del curso pasado: “En cada etapa que comienza, resulta esencial examinar el camino ya superado”. En primer lugar, ha repasado los nombramientos de Doctores Honoris Causa llevados a cabo, entre los que se encuentran los de figuras como el ex tenista Rafael Nadal, la científica Emmanuelle Charpentier o el nombramiento a título póstumo De Francisco de Vitoria.

En cuanto al mapa de estudios, el Secretario General ha apuntado la oferta académica de la USAL del pasado curso, compuesta por 73 Grados y 28 Dobles Grados, sumando un total de 109 titulaciones. Asimismo, ha puesto en valor la “capacidad de atracción del estudio salmantino entre el alumnado extranjero”, respaldada por la recepción de 900 alumnos procedentes de otros países.

De igual modo, ha subrayado el dinamismo en la movilidad global durante el pasado curso, materializado en el envío de 621 estudiantes salmantinos a través del programa Erasmus y la realización de 33 prácticas internacionales.En el plano demográfico, ha recordado que la Universidad de Salamanca concentra al 25% de los 26.749 estudiantes universitarios de Castilla y León.

Además, también ha nombrado los logros llevados a cabo en términos de tecnología, herramientas educativas y personal, ámbito en el que se han llevado a cabo 534 nuevas altas de profesionales. Finalmente, el discurso ha concluido haciendo hincapié en el presupuesto, que se ha superado 300 millones de euros de cara a este curso 2026-2027, lo que supone un 13,43% más.

Un repaso por la importancia de España en términos de patrimonio Más adelante, ha llegado el turno de ‘La mejor aportación de los españoles a la civilización universal’, el título bajo el que se esconde la lección inaugural impartida por el profesor Dionisio Fernández de Gatta Sánchez, catedrático de Derecho Administrativo la Universidad de Salamanca.

Antes de comenzar esta lección, Fernández de Gatta ha querido dejar un discurso claro que concierne a la totalidad de la comunidad española: “Yo sí soy Caballa. El Estado tiene la labor de proteger a los ceutíes de la situación que están viviendo”.