La UPSA presenta una guía para mejorar la atención a las víctimas de trata

La Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido este miércoles una jornada dedicada a la sensibilización y formación sobre la trata de personas, un encuentro que ha servido para presentar una nueva guía de actuación dirigida a mejorar la atención y protección de las víctimas.

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La iniciativa cuenta con la participación de APRAMP Salamanca y busca ofrecer a los profesionales herramientas para conocer cómo actuar ante situaciones de trata y explotación sexual, así como reforzar el acompañamiento psicológico y social de las personas afectadas.

Durante la presentación, Blanca Rubio, de APRAMP Salamanca, ha puesto el foco en el proceso de recuperación de las mujeres que llegan a la organización después de haber sufrido situaciones de maltrato y abusos. En este sentido, ha destacado la importancia de que, a través del acompañamiento, puedan dejar atrás su condición de víctimas y avanzar en un proceso de recuperación como supervivientes.

El apoyo psicológico ocupa un papel fundamental en este proceso, según ha explicado Banca Rubio, ya que permite trabajar en la recuperación personal de las mujeres y facilitar su restitución después de las experiencias sufridas.

Uno de los objetivos de la jornada es precisamente avanzar en un protocolo de actuación que permita proteger a las víctimas y mejorar la coordinación de los profesionales que intervienen en estos casos.

Por su parte, el decano de la Facultad de Psicología, Alfonso Salgado, ha destacado la importancia de que la Universidad participe en este tipo de iniciativas. “Una de las ilusiones de la Facultad de Psicología” es contribuir a la formación y sensibilización sobre esta problemática, ha señalado.

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El acto coincide con la celebración del Día Mundial contra la Trata y pretende servir no solo para presentar nuevos recursos, sino también para formar a quienes trabajan o pueden trabajar con víctimas de trata.

Alfonso Salgado ha puesto en valor la labor de las personas que acompañan a las víctimas y ha señalado que esta jornada supone una oportunidad para “sensibilizarnos todos” y dar a conocer los recursos existentes.

Tras la presentación de la guía se ha desarrollado también un taller de carácter práctico, orientado a conocer cómo se trabaja en este ámbito y a proporcionar herramientas de actuación ante posibles casos.