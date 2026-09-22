María San Gil participa en un coloquio junto al director de cine y guionista Iñaki Arteta en la Universidad Pontificia de Salamanca

María San Gil, que ha recibido la Medalla de Oro en la mañana de este martes en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha participado esta tarde en un coloquio celebrado también en la Universidad junto al director de cine y guionista Iñaki Arteta.

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Han asistido el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama; una amplia representación del Equipo Rectoral de la UPSA, decanos y vicedecanos de la Universidad, así como representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, estudiantes y profesores de la Universidad, además del público.

Durante la charla han hablado sobre la importancia de preservar la memoria de las víctimas y transmitir a las nuevas generaciones un relato basado en la verdad y la dignidad.

Público Asistente Al Coloquio En El Que Ha Participado María San Gil Junto Al Director De Cine Y Guionista Iñaki Arteta En La Universidad Pontificia De Salamanca | UPSA

Motivado ello por la presentación del documental 'Esta es una historia real', dirigido por Arteta, donde se ha acercado a los asistentes la trayectoria personal y política de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián y parlamentario vasco, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995.

Tanto San Gil como Arteta han profundizado en la figura de Ordóñez, destacando su "valentía, compromiso y ejemplaridad".

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