El Campus de Béjar encara el nuevo curso con 454 alumnos y espera crecer hasta un 20% en los nuevos ingresos

El Campus de Béjar de la Universidad de Salamanca afronta el nuevo curso académico con buenas perspectivas en cuanto a número de estudiantes. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (ETSII) ha comenzado el curso 2026-2027 con 170 alumnos de nuevo ingreso y espera que esta cifra pueda incrementarse hasta un 20% una vez finalice el periodo de matriculación.

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En total, el campus bejarano cuenta actualmente con 454 estudiantes matriculados, 57 más que el curso anterior, aunque la cifra todavía puede aumentar durante las próximas semanas.

Así lo han señalado este martes la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sastre; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, Alejandro Reveriego; y la directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la USAL (SIPPE), Emiliana Pizarro Lucas, durante su visita a la Feria de Bienvenida a los nuevos estudiantes.

El curso arranca además con una novedad para la Escuela de Ingeniería Industrial: la primera Cátedra de empresa del campus.

La iniciativa busca reforzar la conexión entre la formación universitaria y las necesidades de la industria, con especial atención a la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la especialización en sistemas eléctricos avanzados.

La nueva cátedra se enmarca en la estrategia de transferencia de conocimiento de la Universidad de Salamanca y pretende contribuir a la formación de profesionales ante algunos de los retos que afronta actualmente el sector industrial, como la digitalización, la transición energética y la sostenibilidad.

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Una bienvenida con cerca de 40 expositores El inicio del curso también ha tenido su tradicional Feria de Bienvenida, que este martes ha reunido cerca de 40 stands informativos en el Campus de Béjar.

Los nuevos estudiantes han podido conocer los principales servicios y unidades de la Universidad de Salamanca, además de las delegaciones y asociaciones de estudiantes y otras instituciones públicas participantes.

La jornada también ha permitido acercarse al trabajo que se desarrolla en diferentes áreas vinculadas a la Escuela, con exhibiciones de equipos y aparatos del Laboratorio de Reindustrialización, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, además del FABLAB y sus impresoras 3D.