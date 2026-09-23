La investigación saldrá el viernes a la calle de la mano de la UPSA

Acercar la ciencia, la investigación y la innovación a la ciudadanía no es fácil. En cambio, este viernes 25 de septiembre este reto se pondrá a prueba gracias a la Noche Europea de los Investigadores, un evento internacional que tendrá lugar de forma simultánea en cerca de 400 ciudades europeas.

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Y Salamanca no se queda atrás. Desde las 18:00 hasta las 21:00 horas, la Rúa Antigua y la calle Compañía, se convertirán en un punto de encuentro entre investigadores, familias, escolares y público general.

De cara a este evento, la UPSA ha programado una serie de actividades, organizados por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UPSA, integrada en el servicio de Gestión de Investigación y Transferencia (GIT) del vicerrectorado de la misma áreas.

Con este tipo de actividades, la UPSA quiere acercar la ciencia y labor de sus investigadores a la ciudadanía. En concreto, los asistentes podrán experimentar de manera práctica con la ciencia a través de diversas acciones. Además, habrá un taller de experimentos científicos, coordinado por las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Salud Carmen da Casa, Olga Hernández y Catalina Loaiciga, y de la Facultad de Educación, Cristina Petisco Rodríguez, que mostrarán a los más pequeños cómo extraer ADN de frutas, escribir con tinta invisible y descubrir el pH de sustancias cotidianas.

Por otro lado, llegará también la actividad 'Juegos y Matemáticas', coordinada por las profesoras de la Facultad de Educación María José Madrid y Amparo Casado Melo, que han organizado juegos de mesa y programación con robots Bee-Bot "para demostrar que las matemáticas pueden ser lúdicas y útiles en la vida diaria".

'Ponte en mi lugar', por su parte, es un taller de sensibilización coordinado por el profesor de la Facultad de Educación Raimundo Castaño Calle, que propone una serie de actividades en para acercar a los participantes la realidad de las personas con diferentes tipos de discapacidad.

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Lucía Sabater Gálvez, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha preparado el 'Laboratorio de lectura', que mediante demostraciones y experimentos interactivos explorará cómo anticipamos información, transformamos letras en sonidos y significados, y cómo estos mecanismos pueden llevarnos ocasionalmente a cometer errores sorprendentes.

Por otra parte, se encuentra la actividad 'Ni un minuto que perder', coordinado por los profesores de la Facultad de Educación Sergio López García, Pablo Camacho Alegre, Pablo Elipe Lorenzo, Brais Ruibal Lista. Este taller buscar que cualquier persona, sin conocimientos previos, "sepa reconocer una emergencia vital, activar correctamente el 112 y aplicar maniobras básicas".