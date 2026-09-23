'Pobla', de marcarle al Athletic en División de Honor a entrenar con el primer equipo de Unionistas

Pablo Población llegó esta campaña al juvenil de Unionistas tras formarse en las categorías inferiores del Colegios Diocesanos. El atacante ha comenzado la competición en División de Honor con mucha chispa y fue el autor del gol de la victoria de Unionistas ante el Athletic Club.

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Antonio Paz estuvo presente en el duelo del anexo del Reina Sofía y salió muy contento con su rendimiento. Y este miércoles, 'Pobla' se encuentra a las órdenes de Javi Medina con el primer equipo.