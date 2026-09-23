Francisco Javier Puebla Rabanal gana el Premio Ciudad de Salamanca de Novela y José Mª Higuera, el de Poesía

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por José Antonio Cordón y Antonio Colinas, ha dado a conocer este miércoles, 23 de septiembre, los nombres de los ganadores de los Premios Ciudad de Salamanca de Novela y Poesía.

Publicidad Publicidad

El XXX Premio Ciudad de Salamanca de Novela ha recaído, por unanimidad del jurado, en el escritor madrileño Francisco Javier Puebla Rabanal por su obra Las carpetas del tiempo. Por su parte, el XXIX Premio Ciudad de Salamanca de Poesía ha sido para el cordobés José Mª Higuera González, por el poemario Flores de plástico.

El alcalde ha destacado la "altísima participación" registrada en esta edición, con más de 1.600 obras presentadas entre las dos modalidades.

Francisco Javier Puebla Rabanal, ganador de Novela Francisco Javier Puebla Rabanal, nacido en 1958, cuenta con una trayectoria vinculada principalmente a la novela y el relato, aunque también ha cultivado la poesía. En 2004 fue finalista del Premio Nadal con Sonríe Delgado.

Además de su actividad literaria, ha trabajado como periodista, ha ejercido funciones diplomáticas en Senegal y ha desarrollado proyectos relacionados con el cine y la escritura creativa.

Las carpetas del tiempo, la novela ganadora, combina autoficción, fantasía, ensayo, humor y recuerdos cinematográficos. El jurado ha valorado especialmente su voz narrativa, su imaginación y la capacidad de la obra para abordar temas como la memoria y el paso del tiempo.

Publicidad Publicidad

El premio está dotado con 15.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra por Ediciones del Viento.

José Mª Higuera se lleva el Premio de Poesía En la categoría de poesía, el ganador ha sido José Mª Higuera González, nacido en Córdoba en 1970, con Flores de plástico. El autor compagina su actividad literaria con su trabajo artístico como tallista en madera.

Higuera cuenta además con varios reconocimientos en distintos certámenes de poesía, entre ellos el Premio Internacional de Poesía "Alegría" de 2021 y los certámenes Rosalía de Castro y Joaquín Lobato.

Sobre Flores de plástico, el jurado ha destacado su coherencia y conexión con la realidad actual, así como la reflexión que plantea sobre la pérdida, el paso del tiempo y la necesidad de cuidar a través de situaciones y objetos cotidianos.

El Premio Ciudad de Salamanca de Poesía está dotado con 8.000 euros y contempla también la publicación y distribución del poemario ganador por Reino de Cordelia.